L’incidente a Gemona.

Scontro tra due auto all’incrocio a Gemona. L’incidente, avvenuto probabilmente per una mancata precedenza, intorno alle 15.30 in via Taboga.

A seguito dell’impatto le due automobili sono rimaste danneggiate, ma i conducenti, fortunatamente, sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona che assieme al personale del 118 hanno soccorso le persone coinvolte e messo in sicurezza l’area.

