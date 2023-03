Via ai lavori per l’adeguamento dell’ospedale di Gemona: progetto da 4 milioni

Pos di Gemona, via ai lavori per l’adeguamento.

Via ai lavori per l’adeguamento dell’ospedale di Gemona. L’Azienda sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha infatti stipulato il contratto per l’appalto dei lavori di “adeguamento impiantistico, antincendio e riqualificazione del Pos di Gemona”, su progetto redatto dallo studio IN.AR.CO di Udine, che consiste nella riqualificazione del 3° piano del Presidio per la collocazione di 34 posti letto complessivi di riabilitazione neurologica e cardiologica, oltre alla climatizzazione del 2° piano ospitante la RSA.

L’intervento prevede una spesa complessiva di 3 milioni 830mila euro, frutto di due finanziamenti regionali, il primo da 3 milioni 330mila euro concesso nel 2018 e un secondo da 500mila euro concesso nel 2021: tale importo trova copertura nel Programma Triennale degli investimenti 2021-2023, aggiornato con decreto 144 del febbraio 2022.

Ad aggiudicarsi l’appalto, a seguito di procedura negoziata, è stata l’Impresa Edile Cardazzo Cav. Ermenegildo srl di Fontanafredda (PN) per un importo contrattuale totale di 2.978.688,40 + Iva.

Nell’ambito del rinnovamento tecnologico delle Tac del Presidio Ospedaliero di Gemona finanziato con il Pnrr è prevista l’installazione di una Tac Siemens Somaton Go.Top 64 strati presso il presidio ospedaliero di Gemona..

Il direttore generale Denis Caporale: “Diamo avvio a una rilevante opera di riqualificazione del Presidio di Gemona: investimenti che testimoniano l’importanza della struttura per la realtà pedemontana e per tutto il bacino di riferimento”.