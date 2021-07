La maglietta è per tutti i pellegrini che iniziano il cammino da Gemona.

Una T-shirt dedicata al Cammino di Sant’Antonio per chi parte dal Santuario di Gemona, primo luogo sacro al mondo dedicato al Santo. Le magliette, dedicate a tutti i pellegrini che inizieranno il Cammino, sono state realizzate dal Comune di Gemona del Friuli in collaborazione con il Santuario gemonese per festeggiare l’inaugurazione della tratta che attraversa il Fvg e il Veneto e inserita nel progetto nazionale di “Cammino di Sant’Antonio da Capo Milazzo e da Gemona del Friuli a Padova”.

L’identità visiva del Cammino.

Presentata in occasione della camminata organizzata dalla Pro Glemona per festeggiare la Giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia, la T-shirt rappresenta l’identità visiva del Cammino con un forte richiamo alla simbologia legata al Santo e sarà disponibile, a fronte di un’offerta, presso il Santuario di Gemona.

“Questa maglietta – afferma Flavia Virilli, assessore alla cultura del Comune di Gemona – si propone di ricordare simbolicamente a chi affronta il cammino le sensazioni e le memorie collezionate nell’attraversare territori tanto carichi di storia e di bellezza, durante un percorso che rappresenta un’opportunità unica di crescita personale e spirituale per tutti i camminatori, pellegrini e turisti che vorranno coglierla ma sicuramente anche un’occasione, per i luoghi che questo cammino attraversa, di poter accrescere la consapevolezza della propria unicità e delle proprie potenzialità”.

Un’iniziativa raccolta con entusiasmo dal padre guardiano del Santuario di Gemona, fra Giovanni Battista Ronconi, e dall’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli e dal sindaco di Osoppo, Luigino Bottoni, intervenuti alla presentazione.

