Malore nella notte, coordinatore della protezione civile muore a soli 57 anni

Paolo Contessi aveva 57 anni.

Gemona è immersa nel lutto dopo la tragica e improvvisa scomparsa di Paolo Contessi, responsabile della protezione civile Ana locale e sempre attivo nel volontariato, colpito da un malore fatale nella notte del 14 febbraio all’età di soli 57 anni. Contessi, fabbro presso la Cignini Arredamenti di Buja, era una presenza costante e amata nella comunità, lasciando un vuoto incolmabile di generosità e impegno.

Responsabile della Protezione Civile Ana della Sezione di Gemona, ha servito con passione e competenza per ben dieci anni. Tutti lo ricordano come una persona sempre pronta a dare una mano e un punto di riferimento per molte realtà locali.

Il funerale di Paolo Contessi si terrà il 17 febbraio alle 15.30 nel Duomo di Santa Maria Assunta a Gemona. Gli Alpini, con il vessillo della Sezione e i gagliardetti dei gruppi, gli renderanno omaggio a Porta Udine alle 15, accompagnandolo in un commovente corteo fino alla chiesa. Il coro Ana di Gemona si unirà alla messa per tributare l’ultimo saluto a questo eroe silenzioso del volontariato locale.