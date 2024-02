A Resia un incontro con i cittadini su come imparare a convivere con lo sciacallo dorato.

Una nuova specie carnivora è da poco apparsa in Val Resia: è lo sciacallo dorato, un animale affascinante ma con il quale occorre imparare a convivere. Per questo, il Comune di Resia con il Parco Naturale delle Prealpi Giulie e in collaborazione con la stazione forestale locale e l’Università di Udine ha organizzato una serata di approfondimento per i cittadini.

L’appuntamento è per venerdì 16 febbraio alle ore 20 nella sala consiliare del Comune a Prato di Resia. “Esploreremo le implicazioni ecologiche e comportamentali dello sciacallo dorato – spiega la sindaco di Resia Anna Micelli – per conoscere questa nuova presenza. Interverrà il dottor Stefano Filacorda del dipartimento di scienze agroalimentari ambientali e animali dell’università degli studi di Udine. Durante la serata si affronterà anche il tema della presenza occasionale di altri carnivori quali per esempio l’orso e il lupo.