Inseguimento a Gemona.

Nonostante la paletta alzata, è filato via dritto ed è scattato l’inseguimento sulla statale 13, a Gemona. E’ accaduto nella notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio, quando un uomo, residente nel paese, non si è fermato all’alt dei militari al posto di controllo del Norm di Tolmezzo e dei carabinieri della stazione locale, lungo via Taboga.

Gli uomini dell’Arma lo hanno inseguito, ma lui non si è fermato e si è dileguato a bordo della sua Audi A4, violando diverse norme del Codice della Strada. E’ stato rintracciato e ha ammesso le proprie responsabilità (riprese anche dai sistemi di lettura targhe). Alle 17 di domenica 15 gennaio, i carabinieri, alla conclusione degli accertamenti, lo hanno denunciato in stato di libertà.