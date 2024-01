Tre gare di Coppa Europa di sci sul Lussari.

L’obiettivo finale è riportate la Coppa del Mondo in Friuli, intanto, però, arriva la Coppa Europa: la nostra regione, infatti, ospiterà tre gare di sci alpino maschile che si terranno dal 22 al 26 gennaio al Lussari, sulla pista Di Prampero.

Alla presenza dell’Assessore alle attività produttive e al turismo del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini, del Vice Presidente del Consiglio Regionale Stefano Mazzolini, del Sindaco di Tarvisio Renzo Zanette e del Presidente della FISI Friuli Venezia Giulia, Maurizio Dunnhofer, l’US Camporosso ha presentato il ricco programma di gare che caratterizzerà l’evento sportivo invernale più importante sulle montagne del Friuli Venezia Giulia.

Da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio infatti, la pista Di Prampero sarà nuovamente grande protagonista ospitando i più giovani e promettenti discesisti del mondo impegnati in due discese libere ed un supergigante validi per la Coppa Europa.

Sulla pista che dal Santuario del Lussari conduce a valle fino a raggiungere Camporosso, sono attesi più di 100 atleti in rappresentanza di una ventina di nazioni per un totale di 200 persone accreditate tra tecnici, skiman e allenatori, che saranno impegnati per cinque giorni a Tarvisio, dapprima con un supergigante (il lunedì 22 alle 11.00) seguito da due giornate di prove cronometrate, e poi gran finale con le due attese gare di discesa libera (giovedì 25 e venerdì 26) valide per la seconda serie dello sci più importante al mondo.

A dare il benvenuto ai presenti, il Sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette: “In qualità di primo cittadino sono onorato di vedere nuovamente Tarvisio ed in particolare la pista Di Prampero grande protagonista di una manifestazione sportiva internazionale. Eventi di questo tipo non fanno altro che garantire un importante ritorno d’immagine per la località di Tarvisio e al contempo consentono di avere una grande ricaduta economica in termini di turismo”.

“L’auspicio – ha concluso -, è che questa manifestazione assieme ai Campionati del Mondo Juniores di sci alpino 2025, possano rappresentare un importante trampolino di lancio per riportare dopo tanti anni la Coppa del Mondo sulla pista simbolo della nostra Regione: la Di Prampero”.

Un impegno notevole per lo storico sci club del Tarvisiano che dopo diversi anni di gare cadette vorrebbe ora fare il grande salto, puntando al circuito di Coppa del Mondo, inserendosi inizialmente tra le località candidate ad ospitare i possibili recuperi delle discipline veloci e poi puntando all’inserimento in calendario.

“La Di Prampero si presta perfettamente ad ospitare gare di alto livello e lo spettacolare panorama che si può osservare dal cancelletto di partenza è un autentico biglietto da visita per l’intera Regione – ha spiegato Damiano Matiz Presidente dell’US Camporosso –. Grazie al contributo dei tecnici di PromoTurismoFVG e al freddo di questi giorni la pista ha superato agevolmente lo snow control di sabato scorso, ed è pronta ad ospitare tre gare di altissimo livello. Quest’anno oltre ad organizzare le due tradizionali discese libere, andremo a recuperare un supergigante saltato nel corso dell’inverno originariamente previsto in un’altra località, dimostrando ancora una volta alla Federazione Internazionale la grande versatilità di cui dispone la nostra organizzazione“.

Sull’importanza del volontariato e soprattutto sulla tradizione che lega Tarvisio ed in generale il Tarvisiano ai grandi eventi sportivi è intervenuto il Vice Presidente del Consiglio Regionale Stefano Mazzolini: “Sono contento che la Regione continui ad investire in questi eventi internazionali che fanno conoscere il FVG fuori dai confini nazionali. Questi eventi sono propedeutici per avere la Coppa del Mondo di discesa libera e super g nell’inverno del 2026. Ricordo anche che la Regione quest’anno ha finanziato l’illuminazione per sciare in notturna fino in cima al Monte Lussari.”

Di Prampero che al di là della spettacolarità della sua partenza, soddisfa soprattutto i requisiti di sicurezza imposti dalla Federazione Internazionale, condizioni fondamentali per organizzare gare di discipline veloci.

“La Di Prampero – ha proseguito Matiz – è il luogo ideale per ospitare discese libere e supergiganti per diversi aspetti. Dal punto di vista turistico-paesaggistico non ha equali offrendo una partenza e un arrivo da due borghi abitati. Dal punto di vista tecnico rappresenta la quintessenza della discesa dato che lungo i suoi 3,5km di lunghezza alterna tutti gli elementi caratteristici delle discipline veloci quali i salti, le curve lente e veloci e persino alcuni tratti di puro scorrimento. Inoltre, logisticamente è semplice da raggiungere. Grazie alla sua ampia larghezza su quasi l’intera lunghezza del tracciato, questa pista consente agli atleti di avere delle ampie vie di fuga che prevengono i violenti impatti sulle reti”.

Nel corso della conferenza stampa è stato molto gradito anche l’intervento di Paolo De Chiesa, ex azzurro della nazionale di sci e ora apprezzato commentatore televisivo per Raisport, che a sorpresa ha portato i graditissimi video-saluti al comitato organizzatore e a Tarvisio da parte di tre autentiche leggende dello sci ed in generale dello sport italiano: Piero Gros, Gustav Thoeni e Alberto Tomba.

L’US Camporosso in collaborazione con PromoTurismoFVG ha deciso di organizzare per il quinto anno consecutivo l’iniziativa Food For Skiers, un aperitivo dedicato ai tecnici delle principali nazionali impegnate nelle gare di Coppa Europa che mira alla promozione del patrimonio eno-gastronomico del Friuli Venezia Giulia.

A concludere la conferenza stampa è stato l’Assessore Regionale Sergio Emidio Bini: “La montagna del Friuli Venezia Giulia e il Tarvisiano godono oggi di una visibilità e di una notorietà senza precedenti, grazie ad un binomio vincente: da un lato gli importanti investimenti in promozione garantiti dalla Regione, dall’altro la crescita qualitativa e quantitativa dell’offerta turistica e ricettiva, che può contare anche sui prezzi degli skipass più competitivi dell’arco alpino”.

“In questo percorso virtuoso – ha concluso -, si inserisce anche la Coppa Europa di sci alpino, che quest’anno tornerà protagonista sulla Di Prampero. Eventi sportivi di questo livello, infatti, mettono in vetrina non solo la bellezza dei nostri scenari montani, ma anche l’eccellenza e le ottime condizioni di sicurezza dei nostri impianti, che sono ormai pronti ad ospitare appuntamenti di grande rilevanza nazionale e internazionale”.