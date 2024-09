Nuova sede della Protezione Civile a Gemona: ospiterà anche il Soccorso Alpino

La nuova sede della Protezione civile a Gemona.

La nuova sede della Protezione civile a Gemona del Friuli ospiterà anche il Soccorso Alpino regionale; per consentire gli adeguamenti necessari, la Regione ha destinato nuovi fondi per la sistemazione dell’edificio.

“Abbiamo stanziato la somma di 185mila euro a copertura delle risorse mancanti per la riqualificazione dell’edificio che ospiterà la nuova sede della Protezione civile di Gemona – ha spiegato l’assessore regionale, Riccardo Riccardi -. In esso troverà spazio anche la struttura regionale del Soccorso alpino, altra organizzazione estremamente importante per il territorio per il lavoro che svolge a servizio della comunità, come abbiamo visto ad esempio nel caso dell’emergenza grandine dello scorso anno a Mortegliano”.

L’immobile, di proprietà comunale, è sito in via Osoppo a Gemona. Come ha evidenziato l’assessore, oltre agli interventi (già in stato avanzato di esecuzione) per l’apertura della nuova sede della Protezione civile comunale se ne sono resi necessari ulteriori a seguito della richiesta, da parte del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, di individuare all’interno dello stesso fabbricato la propria sede di riferimento regionale. Le opere “riguarderanno tanto l’esterno dell’edificio quanto gli allestimenti interni, anche tecnologici, al fine di garantirne la piena funzionalità a beneficio delle organizzazioni che vi saranno ospitate”.