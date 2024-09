Distretto del Commercio di Udine, bando da 250mila euro per le imprese

Il 1° bando del Distretto del Commercio di Udine.

È ancora aperta la possibilità di presentare domanda di contributo per il primo bando del Distretto del Commercio di Udine. Si tratta di un avviso pubblico che mette a disposizione 250 mila euro a sostegno della competitività e dell’innovazione digitale delle imprese sul territorio udinese.

Queste risorse, parte dei fondi regionali per lo sviluppo dei distretti, sono destinate a finanziare progetti che puntano a migliorare la qualità dell’organizzazione del lavoro dei negozi e ad aumentare la disponibilità di nuove tecnologie, con l’obiettivo di arricchire l’esperienza finale del cliente.

“Lo sviluppo economico e la competitività del commercio sono in cima alle nostre priorità. Questo bando è inedito e rappresenta la possibilità per fare un salto di qualità importante, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza del cliente finale, che è uno dei fattori più importanti per il rilancio del commercio udinese”, spiega il vicesindaco e assessore al Commercio Alessandro Venanzi. “Abbiamo lavorato in sinergia con tutti i portatori d’interesse per realizzare un bando che andasse pragmaticamente a risolvere i problemi evidenziati dagli operatori del settore. Il nostro auspicio è che le imprese colgano questa opportunità”.

Il bando è indirizzato al tessuto economico della città e prevede la copertura a fondo perduto del 75% delle spese sostenute dalle imprese, fino ad un massimo di 20.000 euro. L’investimento minimo previsto da parte dell’impresa è di 2.500 euro.

Le aree di intervento finanziabili dal bando includono in particolare la digitalizzazione del lavoro, l’analisi dei dati e delle informazioni e le nuove tecnologie. Fra le voci finanziabili ci sono l’acquisto di soluzioni e strumenti digitali innovativi per migliorare l’organizzazione dei processi di interazione retailer-fornitori o dei processi interni; la dotazione di software e hardware per l’analisi dei dati, per l’analisi delle vendite e del costo del venduto, in generale per il miglioramento della prestazione degli esercizi.

Attenzione anche alla comunicazione e alla componente visual del mondo del commercio udinese, con il supporto all’acquisto di monitor da vetrina indoor e outdoor e all’attivazione di quelli che vengono comunemente definiti “camerini virtuali”. Allo stesso tempo vengono incentivate le soluzioni per i punti vendita come totem per gli ordini “salva code” e sistemi di cassa automatica, ma anche sistemi per la digitalizzazione delle consegne e il miglioramento del rapporto commesso-utente.

Ecco il link sulla pagina internet del Comune: https://www.comune.udine.it/it/novita-30247/notizie-30257/bando-per-la-digitalizzazione-dei-processi-produttivi-262688