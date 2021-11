Il gesto di altruismo per i bisognosi di un locale di Gemona.

Ha deciso di scendere in campo, diventando “solidale”. Il protagonista di un bel gesto verso gli altri, in particolare per i più bisognosi, è un locale pubblico di Gemona.

Si chiama “La Bottega di Cael”, ed è una pizzeria aperta lo scorso anno in via Bini, nel centro della località pedemontana. Da un paio di giorni, i gestori hanno deciso di lasciare tranci di pizza e pane invenduti fuori dal locale “per chiunque ne abbia bisogno – scrivono sui social – augurando loro che le cose presto vadano meglio”. Dalle 21.30 di ogni sera, chi vorrà potrà dunque trovare gli alimenti fuori dalla porta e portarli a casa.

Il gesto della Bottega di Cael ha trovato ampio apprezzamento a Gemona e non soltanto. Un piccolo, grande gesto a favore degli altri in un periodo ancora difficoltoso a causa della pandemia da Covid.

