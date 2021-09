Il furto in un’auto parcheggiata a Gemona.

Lascia l’auto per andare a curare l’orto e al ritorno la trova saccheggiata. È successo nella serata di ieri a Gemona.

Qui, in via Croce del Papa, i soliti ignoti hanno forzato la serratura di un’auto parcheggiata vicino a un campo, asportando denaro e non soltanto. Il bottino del furto è ancora da quantificare, indagano i carabinieri.

(Visited 431 times, 431 visits today)