La mostra a Udine sui 60 anni delle Frecce Tricolori.

C’è tempo fino al 10 ottobre per visitare la nuova mostra fotografica “60 anni con le Frecce Tricolori”, allestita nella Chiesa di San Francesco a Udine. Un’esposizione che ripercorre i momenti salienti dell’attività del Gruppo, partendo da marzo 1960, giorno della creazione del reparto. 80 pannelli fotografici di grandi dimensioni sui quali sono riprodotti i momenti della vita di ogni giorno della Pattuglia Acrobatica Nazionale, nella base di Rivolto, in volo, nei luoghi di esibizione.

Il visitatore potrà vedere quindi le foto storiche dedicate all’acrobazia aerea, alle manovre, agli equipaggiamenti e ai volti dei piloti che ne hanno contrassegnato l’attività a livello mondiale. Un percorso che arriva fino ai giorni nostri con alcuni filmati delle più recenti manifestazioni e i sorvoli della Pattuglia Acrobatica.

““Frecce Tricolori” è sinonimo di tenacia, abnegazione, sacrificio, capacità di integrarsi e condividere con i compagni di volo le fasi non semplici dell’addestramento come quelle dell’esibizione, del volare in coro, contrassegnate dalla tensione dell’essere per alcuni minuti sotto gli occhi di tutti” afferma Sergio Emidio Bini, assessore Regionale alle Attività produttive e al Turismo. Bini ha sottolineato poi che sono i sentimenti della Pattuglia Acrobatica Nazionale che debbono ispirare anche i giovani, e per i quali la Regione ha scelto le Frecce Tricolori quale sinonimo e simbolo della promozione turistica. .

La mostra è stata allestita dall’Istituto regionale di promozione e animazione culturale (Irpac) in collaborazione con la Regione, Promoturismo FVG, il Comune di Udine e la Fondazione Friuli, alla quale hanno preso parte tra gli altri il Comandante delle Frecce Tricolori, e il generale e comandante della Prima Regione aerea e del Comando Forze da Combattimento.

