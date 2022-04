L’incidente a Gemona.

Imbocca una rotonda contromano a folle velocità e colpisce un’auto, è caccia al pirata della strada a Gemona. L’incidente è avvenuto nel corso della notte alla rotonda tra via Osoppo, via Povega e via Julia.

L’auto, un suv, ha imboccato la rotonda contromano andando a scontrarsi contro un’altra auto, danneggiandola nella parte anteriore e nella fiancata sinistra per poi proseguire la sua corsa senza fermarsi.

Alla guida dell’auto incidentata una donna, che oltre ad aver sporto denuncia ai carabinieri ha lanciato un appello sul web alla ricerca di ulteriori testimoni dell’incidente o che possano riconoscere l’auto del pirata della strada.

(Visited 1.054 times, 1.054 visits today)