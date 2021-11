Sabato 20 novembre c’è “Scuola aperta” al D’Aronco di Gemona.

Dal corso di studio per grafica e comunicazione a quello per industria e artigianato per il made in Italy. Dalla specializzazione in meccanica e discipline elettrico-elettroniche fino a informatica e telecomunicazioni, oppure nei servizi per la sanità e l’assistenza sociale.

Sono i percorsi offerti dall’Isis “Raimondo D’Aronco” di Gemona, che si prepara ad accogliere quanti vorranno scoprire “il mondo” che si cela dietro questo istituto. L’occasione si potrà cogliere domani, sabato 20 novembre, dalle 15 alle 18 grazie a “Scuola aperta”.

I docenti delle varie discipline accompagneranno ragazzi e famiglie nel “viaggio” per conoscere tutte le possibilità offerte dalla scuola gemonese. Per informazioni si può visitare il sito www.daronco.edu.it.

