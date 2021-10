La protesta in piazza del Ferro a Gemona.

Si sono ritrovati in quasi un centinaio alla fine, questo pomeriggio, a partire dalle 15, in piazza del Ferro a Gemona per il sit-in di protesta contro il green pass e per manifestare le propria vicinanza ai portuali di Trieste. Con cartelloni e al grido “libertà”, l’evento spontaneo, che sembrava annullato poche ore prima che dovesse avere luogo, si è svolto in un clima completamente sereno.

A verificare il corretto svolgimento della manifestazione i carabinieri della stazione di Gemona e gli agenti della Digos. Un messaggio di sostegno verso le proteste di Trieste e il diniego all’uso del green pass per andare a lavorare, questo il riassunto del sit-in di questo pomeriggio, durante il quale non sono mancati momenti di riflessione. Il gruppo si è sciolto intorno alle 17.

