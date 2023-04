Ustionato 42enne a Gemona.

Un uomo di circa 42 anni di età è stato soccorso questa sera dal personale medico infermieristico perché ustionato da un ritorno di fiamma in una abitazione del centro di Gemona del Friuli.

Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno attivato la Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l‘equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l’elisoccorso. Sul posto per quanto di competenza dei Vigili del fuoco. Attivati i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.

L’equipe medico infermieristica ha preso in carico l’uomo che è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’ambulanza con l’equipe dell’elisoccorso a bordo. Nel nosocomio di Udine sono state valutate le sue condizioni per decidere un eventuale trasferimento in volo in un centro grandi ustionati.