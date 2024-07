Via libera alla rotatoria e al parcheggio vicino al casello di Gemona

Una nuova rotatoria con annesso parcheggio di interscambio antistanti il casello della A23 all’altezza di Gemona-Osoppo

Via libera da parte della Giunta regionale alla convenzione per la realizzazione e futura gestione di una nuova rotatoria e annesso parcheggio di interscambio antistanti il casello della A23 all’altezza di Gemona-Osoppo, per il collegamento dell’uscita autostradale con la SP49 denominata “Osovana bis”.

“Un’opera tanto attesa soprattutto per una questione di sicurezza stradale ma che va anche ad agevolare l’economia e il turismo della nostra regione“, ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Cristina Amirante.

L’atto contiene lo schema di convenzione che andrà stipulata tra Autostrade per l’Italia SpA, Consorzio per lo Sviluppo Economico del Friuli (Cosef), l’EDR di Udine e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia volta a regolarne la gestione, la manutenzione, la proprietà dell’intervento. Autostrade per l’Italia, previa approvazione da parte del concedente Ministero, consentirà a Cosef, in quanto stazione appaltante, di realizzare gli interventi costituiti dalla rotatoria e dell’annesso parcheggio, nella parte ricadente su sedime autostradale.

“Con il via libera della Giunta – spiega l’assessore regionale – viene dato l’ok alla convenzione con la quale potrà essere realizzata un’infrastruttura molto attesa, realizzata all’uscita del casello di Osoppo, in una zona che sappiamo essere strategica per la nostra economia non solo industriale ma anche quella legata al turismo. La Rotonda e il parcheggio di interscambio andranno inoltre a ridurre il rischio di incidentalità nell’innesto tra l’uscita dell’autostrada e la strada osovana in gestione dell’Edr. Tutto l’intervento è finanziato e realizzato dal Cosef che, una volta ultimati i lavori, cederà alla Regione la gestione della Rotonda attraverso l’Edr di Udine. Resterà invece in capo al Consorzio l’esercizio del parcheggio di interscambio“.