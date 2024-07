Ad Arta Terme 50 eventi per un’estate tutta da vivere

Gli eventi dell’estate ad Arta Terme.

Con l’arrivo dell’estate si arricchisce l’offerta di eventi per vivere il territorio di Arta Terme in Carnia. Ce n’è per tutti: sport e intrattenimento per i più piccoli con tornei di calcio e pallavolo e karting; i concerti diffusi con escursioni nei borghi del Festival Darte e la musica della montagna friulana con Carniarmonie. Gli appuntamenti culturali con esposizioni d’arte, cinema e presentazioni di libri. E ancora percorsi enogastronomico-teatrali e tradizionali feste dei prodotti tipici.

Anche il concorso di bellezza Miss Mondo fa tappa ad Arta Terme domenica 7 luglio. II calendario estivo proposto da Comune, Pro Loco e Consorzio Turistico ha tutti gli ingredienti per rendere indimenticabile il soggiorno in Carnia. Luglio comincia, sabato 6, all’insegna dello sport con il Torneo di calcio e green volley Piedim ‘24. Domenica 7 luglio a Palazzo Savoia è protagonista la bellezza con le selezioni regionali di Miss Mondo 2024.

Giovedì 11 luglio sempre a Palazzo Savoia, il concerto d’archi Kropfitsch New Generation Ensemble apre il Festival Darte, che fino al 21 propone 17 concerti ed escursioni in 7 borghi e paesi della Carnia fondendo musica, natura, escursionismo, devozione, arte e gastronomia in un contenitore musicale unico (ingresso libero).

Sabato 13 luglio a Rivalpo, il festival Luci Celesti Radici Terrestri – Viaggio Astronomico in Carnia propone una camminata enogastronomica con assaggi di cibo e vino dei produttori del territorio per indagare il rapporto con il cielo stellato. Il 13 e 14 luglio gli amanti dell’adrenalina possono divertirsi al Kart Day. Il 27 luglio fa tappa alla chiesa di S. Stefano a Piano d’Arta il festival di musica friulana Carniarmonie. Il 4 agosto a Valle Rivalpo c’è la Sagra dei Cjarsons dove assaggiare la tipica pasta ripiena, in versione dolce o salata.

Per tutto il mese spazio a musica e concerti di tutti i generi, con serate tributo a Vasco e Dire Straits nella piazza del paese e l’11 agosto Carniarmonie con Dopomessa.

In programma anche feste paesane e fuochi pirotecnici a San Bartolomeo (23 agosto), sport e marce podistiche, intrattenimento per i più piccoli.

A settembre tornano la Sagra dei Cjarsons nella frazione di Piedim (6-8 settembre), la musica di Carniarmonie (domenica 8 con Una femme savante), la manifestazione musicale Vee di Fieste (sabato 14) fino alla Festa della Prugna a Cabia il 29 settembre, che omaggia il frutto da cui le distillerie del paese tradizionalmente ricavavano artigianalmente lo Sliwovitz.

Da metà luglio apre anche l’Infopoint in centro al paese di Arta Terme in Via Umberto Primo gestito dal Consorzio, dove rivolgersi per farsi guidare nella conoscenza del territorio grazie ai supporti informativi in distribuzione e per farsi consigliare nella scelta delle diverse attività. è prevista anche la riapertura del chiosco al Parco delle Terme con una nuova gestione.

Dall’8 al 13 luglio si tiene il Maurizio Ganz Camp, la scuola calcio ludico-sportiva che quest’anno, per la prima volta, fa tappa ad Arta Terme ospitando oltre 50 ragazzi che soggiornano sul territorio.