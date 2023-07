Il Michel Pub di Gonars ha donato mille euro a favore della popolazione alluvionata dell’Emilia Romagna.

Il Michel Pub di Gonars ha donato mille euro a favore della popolazione alluvionata dell’Emilia Romagna. E lo ha fatto tramite la Onlus “Amis dal Disu”, una delle associazioni che più si spende nel territorio in quanto a beneficienza a favore delle situazioni più disparate. Il mese scorso infatti, presso il locale gonarese di Massimiliano Fontanile, in un clima di festa e solidarietà, i membri del Ducati club “Chei dal Desmo 07” , fondato nel 2007 proprio da Fontanile, sono riusciti a dare esempio di quanto il mondo motociclistico vada a braccetto con la beneficenza.

L’attuale presidente Moreno Zamo’, e il segretario Michele Cimenti con l’attuale direttivo, hanno organizzato la raccolta fondi in due sedi: la prima appunto al Michel Pub e l’altra presso l’ Rs moto Udine di viale Palmanova. Il club, attivo da ben sedici anni, si occupa anche di organizzare gite, escursioni, percorsi enogastronomici. “Ho avuto il piacere e l’onore di ricoprire le vesti di presidente di questo club per circa dieci anni, poi ho ritenuto opportuno lasciare il posto a membri più giovani, che potessero dare un’impronta innovativa” spiega Fontanile. Centocinquanta soci all’anno, una realtà in continua crescita ed evoluzione “Siamo una grande famiglia e cerchiamo sempre di prodigarci per aiutare il prossimo”, confida Fontanile