Il nuovo bar-edicola di Sappada riscopre il nome della vecchia borgata

Si chiama Moss 51 il nuovo bar-edicola di Sappada.

Si chiama Moss 51, il nuovo caffè con rivendita giornali di Sappada appena inaugurato. La proprietaria è Serena Casanova di Costalta, classe 1980, sposata con il sappadino Enrico Tach dal quale ha avuto due figli, Filippo e Roberto. Alla festa di avvio dell’attività ha avuto inizio alle 18 e si è conclusa a notte fonda, con grande partecipazione di amici e compaesani e, in rappresentanza dell’amministrazione locale gli assessori Silvio Fauner e Stefania PIller Hoffer, il cui studio ha curato i lavori di ristrutturazione dei locali.

“Moss è come veniva chiamata questa borgata dai nostri avi e 51 è il numero civico – dichiara Serena Casanova – ho voluto fare richiamo alla storia della località perchè rappresenta un grande valore aggiunto per il turismo a Sappada. Sono felice di aver potuto abbinare l’attività del bar all’edicola per contribuire così a dare completezza all’offerta ai nostri ospiti”. Fino alla passata primavera infatti, i locali erano adibiti alla sola rivendita di giornali. Il caffè, tutto al femminile con Serena e Francesca al banco, sarà aperto dal mattino alle 7 fino a sera, per dare la possibilità di godere del dehors del locale anche nell’ora dell’aperitivo.