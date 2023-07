Il piano dell’evacuazione a Gorizia per permettere le operazioni di bonifica.

Un numero di telefono dedicato, lo 0481 383206, una campagna informativa a tappeto con vari strumenti e un centro raccolta degli evacuati nella sede della Protezione civile, raggiungibile con bus navetta: sono queste le misure che il Comune di Gorizia ha adottato per garantire che nella mattinata di domenica 23 si svolgano in tutta sicurezza le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto in Slovenia in Kolodvorska Pot, vicino alla stazione della Transalpina.

L’evacuazione.

In via precauzionale, la fascia di territorio cittadino che richiede l’evacuazione è fissata a 600 metri di distanza dal luogo del ritrovamento, secondo quanto stabilito in prefettura dal confronto tra le varie forze dell’ordine. L’evacuazione sarà avviata alle 7 e dovrà essere completata entro le 9. Si potrà rientrare nelle case al termine dell’intervento di brillamento da parte degli artificieri sloveni, presumibilmente entro le 14.

“Abbiamo messo a punto una serie di accorgimenti per garantire la sicurezza per i circa 670 nuclei familiari che risiedono entro i 600 metri dal ritrovamento dell’ordigno bellico. La campagna informativa è stata avviata in modo da raggiungere tutti e abbiamo pensato che il servizio di bus navetta per arrivare alla sede della Protezione civile possa essere un ulteriore strumento utile per contenere i disagi. Domenica mattina invito coloro che risiedono nelle strade coinvolte a rispettare le prescrizioni date”, rimarca il sindaco, Rodolfo Ziberna.

Sono oltre 1.200 i cittadini interessati dal provvedimento di evacuazione. Le vie da evacuare sono: Montesanto, Scaramuzza, Brigata Etna, Foscolo, Michelstaedter, Rocca, Caprin, Ciconi, Percoto, Luzzato, Paternolli, Catterini, Bernardis, San Gabriele e Merici. Per tutti coloro che dovranno lasciare le loro abitazioni e non avranno un luogo in cui andare, il Comune metterà a disposizione un punto di ricovero nella sede della Protezione civile in via San Michele 341. Per raggiungerlo sarà attivo anche un servizio di bus navetta, con partenze dalla fermata delle corse urbane in via Caprin alle 7, alle 8 e alle 9. Saranno ammessi nel punto di raccolta anche gli animali d’affezione: a tal proposito è bene ricordarsi di portare la museruola.

Il numero di telefono per le informazioni.

Il numero di telefono, a cui risponde la Polizia locale, è pensato per fornire ai cittadini tutte le delucidazioni del caso e per consentire loro di comunicare eventuali problematiche di deambulazione e di altro tipo. Le informazioni sugli accorgimenti da rispettare saranno diffuse tra i residenti delle strade di Montesanto interessate tramite volantinaggio, con le comunicazioni dell’Alert system e con le macchine della Protezione civile con autoparlante.