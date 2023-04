A Deborah Budai la fascia di Miss Mamma Italiana Sprint.

Alle selezioni del concorso Miss Mamma Italiana, anche una mamma del Fvg è stata premiata e accederà alle pre-finali nazionali in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola.

Si tratta di Deborah Budai, 35 anni, casalinga di Medea, mamma di Daniel ed Alessio Pietro, di 7 e 2 anni. A lei, infatti, è andata la fascia di Miss Mamma Italiana Sprint. Le selezioni per il concorso nazionale che premia la bellezza e la simpatia delle mamme si sono svolte a Campolongo Maggiore (Ve) domenica 16 aprile. Le Mamme in gara sono scese in passerella prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità. A vincere è stata Silvia Pavinati, 27 anni di Taglio di Po; la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Daria Negro, 47 anni, di Albignasego mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen è andata a Marilena Pesce di Camposampiero.

L’iniziativa, giunta alla 30esima edizione, è curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza.