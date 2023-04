E’ nata una rondine albina.

Un tempo, c’erano i nidi praticamente sotto ogni tetto, che attendevano di anno in anno il ritorno dei loro “abitanti”; ora invece ci sono sempre meno rondini nei nostri cieli, eppure, chi ha la fortuna di vivere ancora in un ambiente più tranquillo e meno urbanizzato rispetto alle città, può godere ancora della loro vista e osservale costruire e sistemare le loro “casette” in procinto della cova e dei nuovi nati.

Accade a Luca Della Pietra (autore della foto), che vive in Carnia e che ha una stalla dove ogni anno ospita tanti nidi di rondini che tornano puntualmente; questa volta, però, c’è stata una sorpresa speciale e dal nido è infatti spuntata una testolina completamente bianca: è nata una rarissima rondine albina.

Le foto del tenero uccellino sono state postate sulla pagina Mandi Amata Carnia e oltre ad avere fatto il pieno di “like”, hanno suscitato stupore e fascinazione nelle persone che vi si sono imbattute. Una creatura meravigliosa completamente candida che non si vede molto spesso. E molti commentatori si sono lasciati andare alla nostalgia, a quando, da piccoli, le rondini si vedevano ogni anno e indicavano, al di là del proverbio, l’arrivo della bella stagione.

L’albinismo è una particolare anomalia ereditaria della pigmentazione che si può riscontrare, oltre che nell’uomo, anche negli animali. Poche settimane fa, ad esempio, era stato immortalato anche un capriolo albino, nel Friuli Occidentale. Di per sé, quest’anomalia non ha particolari controindicazioni per la sopravvivenza ma può essere invece un problema per specie che necessitano di mimetizzarsi per sfuggire ai predatori.