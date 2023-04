Incidente a Gradisca d’Isonzo.

Un uomo di circa 38 anni di età è stato assistito dai sanitari questo pomeriggio, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Gradisca d’Isonzo, in via Matteotti.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine si sono scontrati una moto e un furgoncino. La chiamata di aiuto è giunta dopo poco lo scontro al Numero unico di emergenza Nue112. L’incidente è stato segnalato come molto grave.

Gli operatori della sala di primo livello del Nue112 hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria e gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso. Informati per quanto di competenza anche i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico preso in carico l’uomo che è stato trasportato all’ospedale di Gorizia con l’ambulanza con ferite fortunatamente non gravi. L’elisoccorso è rientrato libero e operativo.