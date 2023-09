Ritrovato un uomo disperso da ieri in Valle Gopion a Grado.

E’ stato ritrovato oggi l’uomo disperso da ieri sera in Valle Gopion a Grado. Le ricerche erano state attivate attorno alle 21.45 di mercoledì 5 settembre da parte dei vigili del fuoco del Comando di Gorizia.

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi ed è stata inviata sul posto la squadra del distaccamento di Monfalcone e il furgone UCL (Unità Comando Locale) che, con a bordo personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), ha allestito il punto di coordinamento delle operazioni.

Nella mattinata di oggi sono state attivate anche le unità cinofile regionali dei vigili del fuoco ed è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del Reparto Volo del comando dei vigili del fuoco di Venezia.

Alle 11 circa una delle squadre ha trovato l’uomo in stato confusionale ma in apparenti buone condizioni fisiche; l’uomo è poi stato accompagnato dai familiari, che erano stati avvisati del ritrovamento, presso una struttura sanitaria per i controlli del caso. Sul posto, per quanto di competenza, anche i carabinieri.