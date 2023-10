Da Londra a Chicago e Los Angeles, un tour mondiale per i vini del Collio

I vini del Collio protagonisti di tre grandi appuntamenti.

Continuano le attività di promozione e valorizzazione della Denominazione e del territorio promosse dal Consorzio Tutela Vini Collio.

Un autunno iniziato in grande stile con la partecipazione all’evento Simply Italian Great Wines, che si è svolto a Londra, all’One Great George Street, lunedì 25 settembre. Una manifestazione che ha visto la partecipazione di vini provenienti da tutta Italia, raccontati attraverso Masterclass e Walk Around Tasting. Hanno riscosso grande successo di pubblico i due vini presentati dal Consorzio Tutela Vini Collio: il Friulano DOC Collio e il Pinot Grigio DOC Collio, per un totale di sei etichette.

Il Friulano DOC Collio si conferma un vino elegante, da vitigno autoctono, che racchiude nel bicchiere le tipicità del territorio del Collio, mentre il Pinot Grigio DOC Collio rappresenta il vitigno internazionale maggiormente diffuso nella zona, amato dal pubblico di operatori e winelovers a livello mondiale. Due vini diversi che esprimono con stile differenti sfumature della Denominazione.

Tappe anche a Chicago e Los Angeles.

Il calendario continuerà con due tappe Oltreoceano: Simply Italian Great Wines U.S., un tour dislocato a Chicago e Los Angeles.

Martedì 10 ottobre a Chicago, presso il Fairmont Chicago, e giovedì 12 ottobre a Los Angeles, all’Andaz West Hollywood, sono in programma degustazioni guidate e un Trade Walk Around Tasting al quale presenzieranno i vini Friulano DOC Collio, Pinot Grigio DOC Collio e Collio Bianco DOC Collio, nove etichette per ciascuna tappa.

Una menzione particolare per il Collio Bianco DOC Collio, vino bandiera che riesce a esprimere in modo unico e originale le molteplici sfaccettature che caratterizzano le aree produttive della Denominazione e le diverse filosofie aziendali.