Toni Gurrisi se n’è andato il giorno del suo 80esimo compleanno.

Lutto nella comunità di Latisana: si è spento Antonio “Toni” Gurrisi, ex direttore di posta e “re” delle auto d’epoca, al punto da aver fondato il raduno di Bibione. L’uomo se n’è andato nel giorno del suo 80esimo compleanno.

“Oggi sono 80 – è il commovente post comparso sulla sua pagina social ieri -. Anche questo traguardo è stato raggiunto insieme a tanti altri. Non sono mancate le gioie, soddisfazioni ma soprattutto tanta amicizia. E’ giunto il tempo di andare e di salutarvi ora in modo un po’ diverso. Grazie cari amici, grazie a tutti voi per questa vita insieme. Toni”.

Originario di Latisana, dove aveva anche fondato l’Associazione veicoli storici città di Latisana, aveva lavorato alle Poste diventando anche direttore di filiale a Lignano, Palazzolo dello Stella e nella stessa Latisana. Da alcuni anni si era trasferito a San Michele, dedicandosi appassionatamente al suo amore per i motori d’epoca (ne possedeva una decina).

Quest’anno, però, non aveva potuto partecipare al tradizionale raduno di Bibione a causa di una malattia, che alla fine se l’è portato via. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di affetto arrivati per la sua scomparsa. Lascia la moglie e due figlie. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, 19 settembre, al duomo di Latisana.