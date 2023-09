Incidenti nel goriziano.

Le strade del Goriziano sono state teatro di due incidenti nella mattina di oggi. Il primo è accaduto a Corona di Mariano del Friuli, lungo la ex SP5 dove per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo della vetture, che si è cappottata. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso. La persona è stata presa in carico dalle equipe sanitarie e trasportata con ferite non gravi all’ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia. Attivati vigili del fuoco e forze dell’ordine.

A Fogliano Redipuglia lungo la regionale 305 si sono invece scontrati un’auto e bici. Il ciclista è stato soccorso dalle equipe di una ambulanza giunta da Monfalcone e dall’automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo. Il rientro in ospedale in codice giallo con ambulanza con equipe dell’automedica a bordo.