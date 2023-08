Latisana, addio a Vittorio “Tojo” Casco: una vita per la comunità

Latisana piange la scomparsa di Vittorio Casco, detto “Tojo”.

Latisana perde un pezzo di storia, un valido collaboratore, un lavoratore instancabile: Vittorio Casco, per gli amici “Tojo”, 78 anni, ha dedicato tutta la sua vita ad apportare migliorie, idee e supporto in diversi ambiti della sua amata cittadina. Autista di camion di professione, al servizio della comunità per vocazione. Membro storico e particolarmente attivo della protezione civile del gruppo alpini di Latisana, socio dell’Udinese club latisanese e commissario del Gruppo pescatori della medesima comunità.

Elemento di spicco, di rilievo e di grande valore dello storico gruppo “Amici del campanilio” di Latisana, volto a tenere vive le tradizioni più antiche e più radicate di una località che profuma di storicità da decenni. Goliardicamente e in maniera assolutamente scherzosa e giocosa, Vittorio veniva soprannominato dagli amici più stretti “il mulo”, per la testardaggine e la determinazione con le quali portava avanti le sue idee, ma anche per la tenacia con la quale riusciva a presenziare sempre, qualora ci fossero problemi tecnici di varia natura.

Sempre presente per la sua comunità.

Sempre presente, sempre disponibile per la sua comunità. La profonda amicizia con Joseffino Zanelli, altra figura storica della comunità latisanese, ha dato frutto, negli anni, ad imprese che resteranno ben impresse nella storia del paese, come la celebre ‘scalata del campanile‘, o ancora, anni or sono, quando, alla vigilia delle comunioni, si adoperarono, a tarda notte, per riparare il batacchio della campana. Una stretta amicizia, una collaborazione forte e resistente al tempo, della quale ne ha tratto beneficio anche tutta la comunità.

La grinta e la determinazione hanno accompagnato fino agli ultimi tempi Vittorio, colpito da un malattia alla quale non ha avuto scampo e che è andata via via sempre peggiorando per l’insorgenza di complicazioni. Così, la comunità latisanese, quella che lui ha sempre amato e alla quale ha dedicato tutta la sua vita, potrà dargli l’ultimo saluto lunedì 21 agosto alle ore 16 presso il Duomo di Latisana, stringendosi al dolore della moglie e degli adorati figli.