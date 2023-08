Traffico, sulla Trieste-Venezia code di alcuni chilometri in entrambe le direzioni

Contro esodo, code di alcuni chilometri sulla Trieste-Venezia.

Traffico intenso nella mattinata di oggi, sabato 19, con code di alcuni chilometri soprattutto nel tratto Trieste-Venezia in entrambe le direzioni. Sulla rete di Autostrada Alto Adriatico, i nuovi turisti che sono in viaggio verso le mete turistiche (Bassa friulana e, oltreconfine, la Croazia) si danno il cambio con i vacanzieri partiti nelle settimane scorse che fanno rientro.

Intorno alle 12 si registrava una coda da 4 chilometri alla barriera del Lisert, in uscita da Trieste. Ma alla stessa barriera del Lisert ci sono anche due chilometri di coda in entrata a Trieste, causata dai turisti che vanno in vacanza.

In generale sulla rete di Autostrada AA rispetto allo stesso sabato dello scorso anno, si registra un aumento del 4 per cento di veicoli in transito, di cui 3 al Lisert. Sempre nel tratto Trieste-Venezia ci sono code a tratti nella zona di San Giorgio di Nogaro e San Stino con una media di transiti di 2500/2700 veicoli all’ora. Code si sono registrate a Latisana sia in ingresso che in uscita. A fine giornata saranno quasi 200mila i veicoli transitati.