Il programma di Settembre Latisanese.

Sono giunti al termine i preparativi per la più grande manifestazione di fine estate che si svolge a Latisana e che quest’anno è giunta alla sua trentesima edizione: stiamo parlando di Settembre Latisanese, organizzata dal comune di Latisana in collaborazione con la ProLoco e che quest’anno vedrà una programmazione ancora più ricca di proposte interessanti.

Musica, gastronomia, cultura e spettacolo si fonderanno infatti alla perfezione per regalare tre giorni di divertimento assoluto, da venerdì 15 a domenica 17 settembre. “Quest’anno il programma sarà per tutte le misure e ci sarà un mix di proposte a 360 gradi per qualsiasi esigenza -spiega il consigliere con delega agli eventi Claudio Serafini-; in questa edizione inoltre, ci sarà una programmazione ricca di eventi extra che daranno modo alle persone di interagire in molteplici ambiti”.

“Inoltre – prosegue Serafini – per l’occasione, il parcheggio dell’ex caserma in Via Marconi sarà aperto tutti e tre i giorni di modo che le persone possano avere ampio spazio per parcheggiare le loro vetture non troppo distanti dalla manifestazione”.

Venerdì 15 alle ore 19.30 ci sarà la cerimonia di inaugurazione in Piazza Indipendenza, con la presenza delle autorità, mentre sabato dalle 10 ci sarà l’apertura degli stand enogastronomici in centro. Presso l’oratorio “P.G. Frassati” i più piccoli si potranno divertire sui giochi gonfiabili, mentre alle 13.30 nella sala ottagonale del polifunzionale verrà inaugurata la prima mostra micologica a cura dell’associazione micologica di Latisana e della bassa friulana.

Alle 11 presso l’ex stazione ippica avrà luogo il convegno “Distretto del commercio di Latisana – un territorio sincero”, dove interverrà l’assessore alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini. Dalle 15 la scuola comunale di musica aspetterà tutti in Via Rocca per mostrare attività e corsi, con la possibilità di assistere allo showcase dei maestri.

Alle 16.30 al Parco Dante l’inaugurazione del progetto “Gli alberi si raccontano” a cura dell’associazione della consulta sociale. Conferenza in musica dalle 18 “Tisane e il so puart- commercio fluviale sul Tagliamento” in sala consiliare comunale. Ultimi incontri alle 21 la mostra micologica “I funghi della Repubblica Domenicana” con l’esperto Claudio Angelini, mentre alle 23.30 la passeggiata sull’argine fara’ da apripista allo spettacolo piromusicale, anticipato quest’anno di un giorno per dare la possibilità anche agli studenti di parteciparvi.

Fra gli appuntamenti importanti da segnalare domenica 17 settembre c’è l’incontro con l’AVIS di Latisana per la sensibilizzazione del dono del sangue, in programma alle 18.30 alla Galleria d’Arte “La Cantina” del M° Giovanni Toniatti Giacometti.

Tanti saranno gli eventi sportivi nella tre giorni come il Torneo di Green Volley under 12/13 e 14, l’amichevole di domenica (ore 10.30 al Parco Gaspari) fra Low West Volley Latisana e Chions Fiume Volley, la dimostrazione di arti marziali cinesi di sabato (Piazza Indipendenza alle 17.30) e la dimostrazione di arti e tecniche fitness a cura di Shake Your Body ASD (domenica alle 17.30 in Piazza Indipendenza). Varietà Prestige, spettacolo di marionette a filo e clownerie per bambini e adulti di domenica (alle 11.00 e alle 16.00 in Piazza Indipendenza) completa il ricco programma della tre giorni.

Da venerdì a domenica le vie del centro storico di Latisana saranno popolate da stand enogastronomici, prodotti dell’artigianato locale, mercatini e bancarelle di hobbysti e artigiani, il mercato di prodotti gastronomici del Friuli Venezia Giulia e di altre regioni italiane e molto altro ancora.

La musica al Settembre Latisanese.

Fiore all’occhiello e grande evento di chiusura di questa edizione sarà il concerto dei Tiromancino, live domenica 17 settembre alle 21.00 in Piazza Indipendenza. L’evento, organizzato in collaborazione con Zenit srl, è a ingresso gratuito.

I Tiromancino, fra le band da decenni più apprezzate del pop italiano, porteranno il loro Summer Tour 2023 in Friuli Venezia Giulia per un solo esclusivo concerto. Sul palco di Latisana Federico Zampaglione e compagni ripercorreranno i brani più iconici della loro carriera come “La Descrizione di un Attimo”, “Due Destini” e “Amore Impossibile”. Nello spettacolo, scritto e diretto dallo stesso Zampaglione, le canzoni più recenti si alterneranno agli innumerevoli successi che hanno costellato l’ormai trentennale carriera della band romana.

Un appuntamento da non perdere quello di domenica, ma non sarà l’unico, la musica live inizierà infatti già venerdì 15 settembre alle 21.00, sempre in Piazza Indipendenza, con il concerto “Mina Goes Latin”.

Sabato 16 settembre sullo stesso palco, sempre alle 21.00 a ingresso libero, protagonista sarà invece la musica senza tempo di Lucio Battisti con “Lucio + Lucio 80X2” doppio live che vedrà nella prima parte esibirsi il Lucio Ensemble Battisti e nella seconda la Lucio Original Band Dalla. Ospiti speciali della serata saranno lo storico chitarrista di Lucio Dalla, Ricky Portera, assieme alla band del compianto cantautore bolognese.