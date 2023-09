Il 41enne tentava di forzare le portiere di auto in sosta.

Stava provando a forzare le portiere di alcune macchine parcheggiate, ma un residente lo ha visto e ha dato l’allarme: nella notte del 13 settembre, la Polizia di Stato di Trieste ha quindi arrestato un cittadino rumeno di 41 anni, residente nel capoluogo, per il reato di furto aggravato.

Nello specifico, personale della Squadra Volante della Questura di Trieste è intervenuto in via Marconi, su segnalazione di un cittadino che dal balcone della propria abitazione aveva visto il soggetto tentare di forzare delle portiere di alcune auto in sosta.

Il personale operante, grazie alla velocità d’intervento e alle descrizioni fornite, è riuscito ad individuare l’uomo nella vicina via Fabio Severo; mentre gli accertamenti sulle vetture posteggiate in via Marconi hanno riscontrato una Subaru coi finestrini abbassati ed una Opel Corsa con la portiera forzata ed il finestrino rotto.

I richiedenti, riconosciuto nel soggetto fermato l’autore delle effrazioni, hanno anche fornito agli agenti alcune foto dell’uomo, scattate col telefonino, intento a rovistare all’interno delle auto. Dopo le formalità di rito negli Uffici della Questura e di concerto con il Pubblico Ministero di turno, il 41enne è stato portato al carcere “Ernesto Mari” di Trieste, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.