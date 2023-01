Emergenze a Latisana: “L’automedica arriva, ma senza medico”

Il consigliere Zalukar annuncia un’interrogazione alla Giunta.

A Latisana durante le festività natalizie non c’era nessun medico disponibile a coprire i turni di automedica il 22, 24, 25 dicembre ed il 1° gennaio. In tali casi il servizio viene sospeso, non potendo evidentemente garantire l’automedica senza il medico a bordo. Invece questa volta l’automedica è rimasta operativa pur in assenza del medico, al suo posto è stato messo un infermiere, e l’automedica ha continuato a sfrecciare per la bassa friulana con sirena e luce blu in soccorso dei codici rossi e gialli, solo che invece del medico arrivava l’infermiere.

A segnalare questa situazione sono stati gli stessi operatori. L’AAROI EMAC- organo di rappresentanza di anestesisti rianimatori e medici dell’emergenza urgenza – ha diffidato l’Azienda sanitaria dal reiterare tale gestione, chiedendo anche “chi sta autorizzando e non controllando la somministrazione di farmaci (non salvavita) da parte di personale non medico.”

“Interrogativo molto grave – commenta Walter Zalukar, cosigliere regionale del Polo Liberale – perché sembra presupporre che durante questo originale impiego dell’automedica senza medico siano stati utilizzati farmaci, e allora potrebbero sorgere profili di illiceità, perché come noto solo al medico è consentita la prescrizione di farmaci. Ed in tale contesto ci si chiede quale ruolo abbia avuto la Sores, la sala operativa di Palmanova, visto che mentre altre volte aveva prontamente segnalato l’assenza di risorse, in questa occasione ha stranamente taciuto, senza dare informazione all’utenza. Si alimenta così il sospetto di un’eventuale complicità in questo furbesco camuffamento del servizio di automedica, e sorgono ancor più inquietanti interrogativi sul futuro, giacché la bozza del nuovo PEU- Piano di Emergenza Urgenza – prevede che la responsabilità di tutti i mezzi di soccorso sul territorio passi in capo alla Sores di Palmanova.

Il consigliere Zalukar ha anche annunciato che presenterà un’interrogazione alla Giunta regionale per sapere quali sono le responsabilità organizzative e gestionali dei fatti accaduti a Latisana e delle gravissime carenze tecnologiche segnalate dallo stesso direttore della Sores.