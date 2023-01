Incidente a San Vito di Fagagna, scontro tra 2 auto sulla regionale

L’incidente a San Vito di Fagagna.

Una persona è stata soccorsa dal personale sanitario questo pomeriggio a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due vetture lungo la regionale 464 a San Vito di Fagagna.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine attivate dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, due vetture si sono scontrate e una persona rimasta ferita.

Dopo una chiamata al Numero unico di emergenza 112, gli infermieri della Sores hanno inviato tempestivamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e hanno anche attivato le forze dell’ordine, per quanto di competenza. La persona rimasta ferita, non si esclude il malore ma resta da accertare, è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Attivati per conto di competenza dagli infermieri della centrale operativa della Sores anche i Vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una partenza dal Comando di Udine con i vigili del fuoco volontari da San Daniele del Friuli che hanno collaborato attivamente con gli equipaggi sanitari.