Svezzamento senza paura, incontri gratuiti per mamma e papà su cibo e sicurezza

Nella Bassa Friulana, incontri sullo svezzamento in sicurezza.

Nella Bassa Friulana ha preso il via un progetto dedicato ai neogenitori, nato dalla collaborazione tra ospedale e territorio nell’ambito materno-infantile: l’iniziativa offre formazione gratuita sull’alimentazione complementare (svezzamento) e sulle manovre di emergenza in caso di soffocamento da cibo nei bambini.

Il progetto è stato sviluppato grazie all’impegno delle ostetriche della SOS Minori e Famiglia di Latisana e Palmanova, che seguono gruppi di neo mamme e svolgono anche funzioni consultoriali. Sono stati attivati corsi teorico-pratici mensili, tenuti dalla pediatra dell’Ospedale di Latisana, la dr.ssa Sara Rosati. Gli incontri trattano l’introduzione dei primi alimenti solidi nella dieta del bambino e forniscono strumenti fondamentali per prevenire e gestire eventuali episodi di soffocamento.

I temi degli incontri sullo svezzamento.

Durante le sessioni, i partecipanti apprendono le tecniche corrette di preparazione e somministrazione del cibo per ridurre i rischi. Inoltre, vengono illustrate e dimostrate le manovre di disostruzione delle vie aeree, anche attraverso un video didattico disponibile sul canale YouTube dell’ASUFC, realizzato dalla Pediatria del Presidio Ospedaliero Latisana-Palmanova.

Questi incontri rappresentano un’importante opportunità per neomamme e neogenitori di acquisire competenze pratiche, risolvere dubbi e migliorare la sicurezza dei propri bambini. Secondo dati ISTAT, il 27% delle morti accidentali nei bambini tra 0 e 4 anni è dovuto a soffocamento causato da cibo o corpi estranei. La fase dello svezzamento è particolarmente delicata, poiché i piccoli non hanno ancora una dentizione completa né una coordinazione perfetta tra masticazione e deglutizione.

La prevenzione gioca un ruolo chiave: è essenziale preparare gli alimenti in modo adeguato, con tagli appropriati e consistenze adatte all’età del bambino. Tuttavia, quando la prevenzione non basta, è fondamentale che genitori e caregiver conoscano le manovre di emergenza per intervenire tempestivamente.

Informazioni utili per iscriversi.

Il progetto è coordinato dalle ostetriche Stefania Andrian, Anna Michelutti e Michela Pizzin presso la SOS Minori e Famiglia di Latisana e Palmanova, e rientra nelle iniziative per la promozione della salute materno-infantile sul territorio. Per iscriversi e ricevere informazioni su date, sedi e orari degli incontri, è possibile contattare il numero 0432921820 (Palmanova) o 0431529366 (Latisana) il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12. È possibile anche lasciare un messaggio in segreteria per essere ricontattati.

L’iniziativa ha già riscosso grande interesse tra le famiglie della Bassa Friulana ed è il risultato di una fruttuosa collaborazione tra la Pediatria del Presidio Ospedaliero di Latisana-Palmanova, diretta dalla dr.ssa Elisabetta Miorin, e la SOS Minori e Famiglia della Bassa Friulana, diretta dalla dr.ssa Barbara Pittino.