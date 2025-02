Sempre più appassionati scelgono Pramollo per sciare.

Aumentano le persone che scelgono di andare a sciare a Pramollo: la stagione invernale registra infatti numeri positivi, con un incremento del 4% negli ospiti rispetto all’anno precedente. Nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, il comprensorio italo-austriaco di Nassfeld Pramollo ha superato i 285.000 pernottamenti, consolidando il trend di crescita.

Le novità di quest’anno.

Gli investimenti nelle infrastrutture hanno giocato un ruolo chiave: con 26 milioni di euro destinati al miglioramento della qualità dei servizi e all’efficienza energetica, il comprensorio ha introdotto una serie di innovazioni che hanno reso l’esperienza sulla neve ancora più confortevole e sostenibile.

Tra le novità più rilevanti della stagione spicca la nuova seggiovia a sei posti, dotata di sedili riscaldati e capote di protezione, capace di trasportare fino a 3.000 persone all’ora. Inoltre, l’ammodernamento dei mezzi di manutenzione delle piste e l’installazione di impianti di innevamento ecologici e fotovoltaici confermano la volontà di puntare su un turismo responsabile.

Scelta per la grande varietà e la perfetta manutenzione delle piste, che coprono una lunghezza

complessiva di 110 km, oltre che per un’ideale esposizione al sole, Nassfeld Pramollo offre

un’offerta di attività a 360° per gli appassionati di sport sul ghiaccio e sulla neve: discesa e

snowboard, fuoripista e fondo, pattinaggio e slittino.

Parchi tematici, attrazioni sulle piste – come lo slalom parallelo con riprese video, Speed-Photo, lo snowpark per freestyler, lo sci notturno – e aree speciali dedicate ai bambini completano la ricchezza della proposta del resort. L’offerta enogastronomica, che permette di scegliere tra le specialità tipiche carinziane e quelle del Friuli Venezia Giulia, si può incontrare in 30 rifugi e ristoranti distribuiti da monte a valle e lungo i percorsi sia nella parte italiana che austriaca.