Calcio a 5, il Pertegada è campione d’Italia

La squadra ha fatto sua la finale nazionale del campionato Libertas, superando l’altro team Fvg targato Danieli

Edizione ‘made in Fvg’ per il campionato nazionale Libertas di calcio a 5. A Porto San Giorgio, nelle Marche, infatti, è stato un derby ad assegnare il tricolore. Il successo ha sorriso all’Asd Pertegada, che si è imposta, con merito, per 4-2, sui campioni uscenti della Danieli di Gorizia, al termine di una partita avvincente e ricca di emozioni.

Un risultato festeggiato nei giorni scorsi da tutto il paese, che ha accolto in trionfo il rientro della formazione, guidata da mister Victor Prataviera e dal presidente Stefano Venaruzzo e composta da capitan Patrick Neri e da Danilo Giovenale, Stefano Guglielmini, Enrico Del Sal, Federico Regeni, Salvatore Mezzatesta, Tommaso Vitale, Matteo Faggiani, Daniele Mosangini, Antonio Girone e Marco Burba.

Impresa friulana

Il titolo di campioni d’Italia arriva a 14 anni dalla nascita dell’Asd, che ha mosso i primi passi nel 2010, su iniziativa di un gruppo di amici. Nel tempo, Pertegada è diventata una solida realtà nel panorama regionale della Lega Calcio Friuli Collinare e in quello nazionale targato Libertas. Ora la formazione sarà ricevuta, con tutti gli onori, il 12 ottobre allo stadio Maradona di Napoli per la cerimonia di premiazione. E la frazione latisanese si prepara una nuova festa tricolore.