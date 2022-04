Cedimento della strada, A4 chiusa tra Latisana e Portogruaro

L’Autostrada A4 risulta chiuso per un cedimento.

Autostrada A4 chiusa per un cedimento del manto stradale nel tratto tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Gli operai sono al lavoro per rimettere in sicurezza la strada anche se al momento non si conosce l’entità del danno.

Durante le operazioni di infissione delle palancole (le componenti strutturali che servono da sostegno al terreno per le operazioni di scavo) nel cantiere per la costruzione della terza corsia, si è creato un avvallamento di circa 10 centimetri del vecchio sedime autostradale lungo la corsia di marcia. Per una questione di sicurezza degli utenti, Autovie Venete ha deciso di chiudere il tratto autostradale per poter operare così al ripristino della pavimentazione.

In direzione Venezia, l’uscita obbligatoria è Latisana, mentre l’entrata risulta chiusa. Il traffico risulta molto rallentato tra San Giorgio di Nogaro e Latisana dove si sono create delle code. Intasate anche la Ferrata e la statale 14 in direzione dell’autostrada

