Alla Conca di Bevazzana inaugurato il nuovo pontone componibile

Si chiama Don Raffaelo il nuovo pontone della Costruzioni Cicuttin inaugurato ieri alla Conca di Bevazzana alla presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Lignano Sabbiadoro, Latisana e Precenicco, della Capitaneria di Porto di Lignano e Grado e del Registro Italiano Navale.

Con un investimento di oltre un milione di euro, l’Impresa Cicuttin, da sempre specializzata nell’esecuzione di opere idrauliche, marittime e stradali, si arricchisce di una nuova chiatta di moderna concezione, di grande portata e componibile che, grazie ad alcune componenti costruttive brevettate, risulta essere versatile e polivalente per rispondere alle richieste di dragaggi e ripascimenti come di interventi manutentivi nei marina e porti, di ripristino delle bricole lagunari fino al trasporto di merci anche pericolose.

“Siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare questo pontone, un investimento importante e, da subito, sostenuto da tutta la nostra famiglia. Lo dedichiamo a nostro nonno Raffaelo, fondatore di quella che oggi è un’azienda profondamente radicata nel nostro territorio. Il primo impiego ufficiale sarà per il 15 e 16 agosto al largo della spiaggia friulana da dove partiranno i tradizionali fuochi d’artificio di Sabbiadoro e l’Incendio del Mare di Pineta – ha commentato Lorenzo Cicuttin -. Un ringraziamento sentito alla famiglia, ai nostri collaboratori, ai membri dell’equipaggio, alla Capitaneria di Porto e agl’ingegneri del RINA che ci hanno supportato nell’ottenimento dell’attestazione di idoneità”.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore ai Lavori pubblici del comune di Lignano Sabbiadoro, Marco Donà, che ha ricordato come «per una località turistica, circondata d’acque di mare, fiume e laguna sia importante la presenza di un’imprenditoria di qualità che investa in mezzi moderni fondamentali per la manutenzione di un patrimonio naturalistico unico».

Orgoglio e apprezzamento è stato espresso anche dal Sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, accompagnato al varo dal Vice Sindaco Ezio Simonin e dal consigliere Francesco Ambrosio, «non solo perché l’Impresa Cicuttin è da sempre sinonimo di professionalità, disponibilità e umiltà imprenditoriale, ma perché questa nuova e tecnologica dotazione potrà ampliare la collaborazione con i dodici comuni aderenti alla Comunità Riviera Friulana tutti interessati da specchi d’acqua da manutenere». A chiudere il varo sul fiume Tagliamento, la benedizione di Don Angelo.