Di corsa a Latisana, inizia il conto alla rovescia per la Timent Run

La Timent Run a Latisana.

Il fiume scorre idealmente sulla medaglia che i partecipanti troveranno all’arrivo. La splendida creazione dell’azienda Dal Mas Medals di Tarzo (Treviso) rappresenta un motivo in più per non mancare alla quarta edizione della Timent Run 10K,la gara sui 10 chilometri che domenica 28 maggio si svilupperà lungo il corso del Tagliamento, unendo idealmente centri di Latisana e Ronchis, nella Bassa Friulana, non lontano da Lignano Sabbiadoro.

Il tracciato.

Il tracciato, un anello quasi interamente asfaltato, è stato omologato il 29 aprile dalla Federazione italiana di atletica leggera e si preannuncia assai scorrevole: l’ideale per chi verrà a Latisana per correre veloce, ma anche per chi approfitterà della Timent Run 10K per andare alla scoperta di un territorio ricco di attrattive – con il Tagliamento a tracciare per lunghi tratti la rotta dei podisti – senza lasciarsi prendere esageratamente la mano dal richiamo del cronometro.

Il programma.

E’ ormai ufficiale anche il programma di quello che sarà un intero weekend dedicato alla corsa e all’attività all’aria aperta. Ecco allora, nel pomeriggio di sabato 27 maggio, la Timent Kids Run, dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni sulla distanza di 1,7 km, e la Timent Run Family, prova a aperta a tutti su un percorso di 5 km. Seguirà lo Street Workout Timent Green, un evento per gli amanti del fitness che potranno svolgere attività fisica all’aperto abbinata alla musica, attraverso l’utilizzo di cuffie wireless, diretti dalla voce di un coach. La partecipazione è a numero chiuso e i posti disponibili sono ormai poche decine.

Il gruppo Hero Events vivacizzerà ulteriormente il pomeriggio con animazione e intrattenimento musicale. E, a conclusione della giornata, per tutti i partecipanti è previsto il Pasta Party in omaggio. L’edizione 2023 della Timent Run 10K coinciderà con la seconda edizione del Trofeo Dino Selva, a ricordo di un cittadino di Ronchis particolarmente appassionato di podismo, tanto da essersi cimentato in diversi eventi a livello nazionale. Non solo: Timent Run 10 K sarà anche solidarietà, con l’obiettivo di promuovere la donazione di sangue. Una targa ricordo, offerta dalla sezione AVIS di Latisana e dalla AFDS Sezione di Ronchis e accompagnata dallo slogan “Donare con un sorriso”, premierà così i vincitori (uomo e donna) della categoria seniores (23/34 anni).