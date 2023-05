Infortunio in montagna per una 13nne campana.

La stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino è intervenuta nella tarda mattinata per soccorrere una minorenne dopo un infortunio in montagna durante la gita scolastica.

La tredicenne, di Maddaloni (Caserta), si è slogata una caviglia lungo il sentiero che da Andrazza conduce al Rifugio Flaiban Pacherini ad una quota di circa mille metri. La ragazzina è stata raggiunta da quattro soccorritori della stazione locale imbarellata e trasportata in salita lungo il sentiero per circa venti minuti fino alla strada dove gli accompagnatori della scolaresca l’hanno caricata in auto per portarla all’ospedale di Tolmezzo per un controllo. Allertata anche la Guardia di Finanza.