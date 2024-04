Giornate europee dei mestieri d’arte: per il Friuli c’è una giovane sarta di Latisana

Donatella Buffon protagonista del laboratorio “Curiosando tra fili e bottoni”.

È la giovane sarta latisanese Donatella Buffon, meglio conosciuta come La Sartora, l’unica artigiana artista della nostra regione che parteciperà, oltretutto per la prima volta, al GEMA 2024 (giornate europee mestieri d’arte), da martedi 2 a domenica 7 aprile.

L’evento, volto a dare risalto al settore dell’ artigianato, nasce un paio di decenni fa in Francia e si propaga via via in tutta Europa, approdando in Italia nel 2012 grazie all’ARTEX, centro per l’artigianato artistico e tradizionale della regione Toscana, che fa da coordinatore a livello nazionale e che, a sua volta, delega delle associazioni locali che si occupano del corretto andamento dell’ evento. Al timone di Veneto e Friuli Venezia Giulia infatti, c’è l’associazione Fondo Plastico, alla quale gli artigiani fanno riferimento circa le modalità corrette con le quali proporre le proprie creazioni.

“L’emozione e la soddisfazione di avere modo di partecipare per la prima volta a questo incredibile evento sono indubbiamente fortissime – confida Donatella – l’obiettivo, tuttavia, va ben oltre il semplice esibire le proprie creazioni. Credo infatti sia di fondamentale importanza fare conoscere quanto lavoro, quanta cura e quanto sacrificio c’è dietro il lavoro di noi artigiani”. Una rete decisamente solida quella che unisce gli artigiani che, tramite social e facendo fede all’ hashtag con i nomi chiave che riconducono all’evento ( ad esempio GEMA, ARTEX, FONDO PLASTICO), portano tutte le persone a scoprire nuove realtà.

Un’occasione unica, un’opportunità senza eguali, come quella che Donatella conferisce, a titolo gratuito, non solo ai clienti, ma anche a tutti coloro vorranno sperimentare, destreggiandosi nel suo laboratorio di Piazza Caduti della Julia sabato 6 e domenica 7 aprile, “Curiosando tra fili e bottoni”, dedicato proprio a tutti, ‘dai 5 ai 99 anni’, come spiega Donatella tramite il suo profilo social. “Il mio obiettivo è quello di riuscire, magari il prossimo anno, a coinvolgere ancora più realtà del nostro territorio– spiega Donatella – mentre quest’anno i partecipanti potranno ammirare da vicino tutto il lavoro che c’è dietro la creazione manifatturiera, dando vita alla loro creatività, tramite la realizzazione di oggetti ricavati dal materiale messo a disposizione”.