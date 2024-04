Cento posti di lavoro in 11 aziende: recruiting day a Monfalcone

Il recruiting day a Monfalcone.

La Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e l’agenzia per il lavoro MAW Spa, organizza un recruiting day, in programma per mercoledì 8 maggio nell’atrio del Municipio di Monfalcone, per selezionare candidati da inserire in 11 aziende attive sul territorio. A disposizione ci sono oltre 100 posti di lavoro per figure professionali differenziate.

Le persone interessate già da oggi potranno inoltrare la propria candidatura sul sito della Regione, con la possibilità di scegliere una o più aziende per le quali richiedere un colloquio.

“Monfalcone è una città importante per il lavoro – rileva il sindaco, Anna Maria Cisint, affiancata dall’assessore al Lavoro, Antonio Garritani. E’ partito infatti da qui il primo recruiting day organizzato in collaborazione con la Regione e da allora abbiamo intrapreso insieme un percorso per supportare i cittadini nella ricerca di nuove opportunità professionali, sia per chi cerca un lavoro che per chi ha voglia di cambiare quello che ha già. Grazie anche alle agenzie per il lavoro, alle aziende e a tutti coloro che si impegnano nella costruzione di queste iniziative è possibile programmare periodicamente delle giornate dedicate alla ricerca del lavoro, durante le quali vengono selezionate le persone, con profili e skills differenziati, che potranno far parte del patrimonio delle aziende del territorio, risorse fondamentali per la crescita delle aziende stesse e del nostro tessuto economico”.

Come partecipare.

Per il recruiting dell’8 maggio si cercano: ingegneri, progettisti, impiegati, disegnatori tecnici, operatori manutenzione verde, operatori cimiteriali, panettieri, pasticceri, addetti al confezionamento, tecnici riparazioni, saldatori, operatori taglio, controllo qualità, addetti alla produzione, manutentori elettrici, design specialist junior, addetti alla vendita, operai, addetti contabilità e fatturazione, manutentori, carrellisti, addetti alle pulizie, escavatoristi, camionisti, elettricisti.

Tra tutte le candidature pervenute entro domenica 28 aprile verrà svolta una preselezione per verificare il possesso dei requisiti, al fine di individuare i candidati maggiormente in linea con i profili ricercati dalle aziende.

Tra il 29 aprile e il 7 maggio i candidati che avranno superato la prima selezione riceveranno una conferma via email contenente i dettagli degli appuntamenti per i colloqui dell’8 maggio, con l’indicazione dell’orario specifico di incontro con le aziende al fine di evitare le code e le lunghe attese. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito della Regione a questo link oppure contattando gli uffici all’indirizzo mail: servizi.imprese@regione.fvg.it, tel. 0481 386609 oppure cell. 331 2681001.

Le aziende presenti e le figure ricercate.

Le aziende che saranno presenti al recruiting day per ricercare le figure professionali da inserire nel proprio organico sono::

Art.Co. SERVIZI SOC. COOPERATIVA (Palmanova, UD): azienda di servizi che opera nel facility management attiva su tutto il territorio nazionale. Le sue aree di competenza si dividono in cinque macro-categorie ed è attualmente alla ricerca di operatori manutenzione verde, operatori cimiteriali.



(Palmanova, UD): azienda di servizi che opera nel facility management attiva su tutto il territorio nazionale. Le sue aree di competenza si dividono in cinque macro-categorie ed è attualmente alla ricerca di operatori manutenzione verde, operatori cimiteriali. FIDEMA GROUP (Monfalcone, GO): azienda specializzata nella progettazione di sistemi e impianti complessi nei settori navale, civile e industriale, cerca progettisti junior, progettista senior, disegnatore tecnico.



(Monfalcone, GO): azienda specializzata nella progettazione di sistemi e impianti complessi nei settori navale, civile e industriale, cerca progettisti junior, progettista senior, disegnatore tecnico. GAIA GLUTENFREE (Monfalcone, GO): nata in origine nel settore della panificazione tradizionale, dal 2013 si trasforma in un’azienda di produzione di alimenti senza glutine, è alla ricerca di operai panettieri, operai pasticceri, addetti al confezionamento.



(Monfalcone, GO): nata in origine nel settore della panificazione tradizionale, dal 2013 si trasforma in un’azienda di produzione di alimenti senza glutine, è alla ricerca di operai panettieri, operai pasticceri, addetti al confezionamento. LIEBHERR ITALIA SPA (Monfalcone, GO): sviluppa da oltre 60 anni soluzioni di refrigerazione avanzate per abitazioni private e applicazioni commerciali. Con oltre 50.000 dipendenti a livello globale, per la sede locale ricerca tecnico supporto da remoto, tecnico centro riparazioni autogrù, tecnico ricondizionamenti e manutenzioni autogrù.



(Monfalcone, GO): sviluppa da oltre 60 anni soluzioni di refrigerazione avanzate per abitazioni private e applicazioni commerciali. Con oltre 50.000 dipendenti a livello globale, per la sede locale ricerca tecnico supporto da remoto, tecnico centro riparazioni autogrù, tecnico ricondizionamenti e manutenzioni autogrù. METALINOX S.r.l. (Fiumicello-Villa Vicentina, UD): realtà aziendale attiva nel settore della lavorazione dell’acciaio inox e dei metalli in genere, è alla ricerca di saldatori Tig Mig, operatori cnc taglio laser-punzonatura-piegatura, controllo qualità, impiegati ufficio tecnico, operatori asportazione truciolo.



(Fiumicello-Villa Vicentina, UD): realtà aziendale attiva nel settore della lavorazione dell’acciaio inox e dei metalli in genere, è alla ricerca di saldatori Tig Mig, operatori cnc taglio laser-punzonatura-piegatura, controllo qualità, impiegati ufficio tecnico, operatori asportazione truciolo. MIKO S.r.l. : (Gorizia, GO): società produttrice di una microfibra dall’aspetto simile al camoscio, utilizzata prevalentemente nel settore dell’automotive di lusso, ricerca addetti alla produzione, manutentore elettrico, design specialist junior, ingegnere di processo.



: (Gorizia, GO): società produttrice di una microfibra dall’aspetto simile al camoscio, utilizzata prevalentemente nel settore dell’automotive di lusso, ricerca addetti alla produzione, manutentore elettrico, design specialist junior, ingegnere di processo. MONDI GRADISCA : (Gradisca d’Isonzo, GO e Duino, TS): azienda attiva nella fabbricazione di carta cerca internal sales, operai di prestampa su macchine automatizzate, operai di produzione su macchine automatizzate, impiegati jr accountant – addetti contabilità e fatturazione, chief accountant responsabile contabilità e fatturazione, sr. accountant – esperti nella gestione della contabilità e fatturazione.



: (Gradisca d’Isonzo, GO e Duino, TS): azienda attiva nella fabbricazione di carta cerca internal sales, operai di prestampa su macchine automatizzate, operai di produzione su macchine automatizzate, impiegati jr accountant – addetti contabilità e fatturazione, chief accountant responsabile contabilità e fatturazione, sr. accountant – esperti nella gestione della contabilità e fatturazione. ONDULATI E IMBALLAGGI DEL FRIULI S.p.A. (Villesse, GO): è specializzata nella produzione di imballi in cartone ondulato ed è alla ricerca di operai conduttori macchine di linea, manutentori elettrici e meccanici, carrellisti.



(Villesse, GO): è specializzata nella produzione di imballi in cartone ondulato ed è alla ricerca di operai conduttori macchine di linea, manutentori elettrici e meccanici, carrellisti. PULITECNICA FRIULANA SRL PFGROUP (Udine, UD): 40 anni di esperienza nel settore dei servizi integrati per le aziende e per la collettività; cerca addetti alle pulizie, carrellista addetto alla logistica con utilizzo attrezzature, escavatorista, camionista/autista patente C-CQC, saldocarpentieri.



(Udine, UD): 40 anni di esperienza nel settore dei servizi integrati per le aziende e per la collettività; cerca addetti alle pulizie, carrellista addetto alla logistica con utilizzo attrezzature, escavatorista, camionista/autista patente C-CQC, saldocarpentieri. SOFIDEL SpA (Monfalcone, GO): opera nel mercato della produzione di carta per uso igienico e domestico, dando lavoro a oltre 6.900 persone nel mondo, ricerca responsabile manutentore meccanico, elettricista a turno



(Monfalcone, GO): opera nel mercato della produzione di carta per uso igienico e domestico, dando lavoro a oltre 6.900 persone nel mondo, ricerca responsabile manutentore meccanico, elettricista a turno VIDELIO HMS OPERATIONS (Monfalcone, GO): opera nell’ambito del design e della realizzazione chiavi in mano di sistemi professionali Audio-Video-IT, Lighting, controllo integrato, movimentazione teatrale, TV/Broadcast a bordo di navi da crociera, ed è alla ricerca di impiegati tecnici AVIT, impiegati tecnici RIGGING, impiegati tecnici audio-video.