Torna l’appuntamento con il Festival della Danza Città di Latisana,

Sabato 1° febbraio alle 20.30 il palcoscenico del teatro Odeon di Latisana ospiterà l’8^ edizione del “Festival della Danza Città di Latisana”, organizzato dall’Asd Zorà Studio Danza, con il patrocinio del Comune, la direzione artistica di Ylenia Zambelli e Giulia Piccini, e il sostegno di Avis provincia di Udine.

Come da tradizione consolidata, anche quest’anno il Festival unirà l’universo della danza a quello della solidarietà, parte del ricavato verrà infatti donato a “Tal Grim”, la comunità educativa diurna per minori situata a Ronchis, fondata dalla Cooperativa sociale Itaca per sostenere le famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà-fragilità, e co-progettata con il Servizio sociale dei Comuni – Ambito territoriale Riviera Bassa Friulana.

I protagonisti.

Oltre agli allievi ed alle allieve di Zorà Studio Danza, il Festival coinvolgerà ben 8 scuole provenienti da Friuli Venezia Giulia e Veneto: Arte Danza Portogruaro, Asd Etoile Studio Danza di San Vendemiano, Asd Fly Dancing Rivignano Teor, Asd Ventaglio Danza Trieste, Axis Danza Udine e Gorizia, Dance Area.it San Giovanni al Natisone, ML danza Sacile, Scuola di Danza Asd Ginnastica Sanvitese.

Special guest della serata Valentina Pascale e Edoardo Comello, che potranno essere presenti per gentile concessione del Teatro Opera Varna, Filippo Del Sal e Giuseppe Giacalone del Balletto di Siena. Zorá Studio Danza vanta ad oggi oltre 200 allievi con un’età compresa tra i 3 e i 20 anni, e propone corsi di danza classica, moderna, contemporanea, hip Hop e dance hall.

“Da sempre la nostra associazione è sensibile al tema della solidarietà – sottolineano Giulia Piccini e Ylenia Zambelli -. Ogni anno, in seguito al Festival, devolviamo una parte del ricavato della serata a una realtà del territorio che si è mostrata impegnata nel promuovere valori importanti che anche noi condividiamo, quali la salute, il benessere e la qualità di vita di persone, che vivono fasi delicate della loro esistenza. Oltre agli aspetti tecnici legati alla disciplina della danza, ci teniamo a trasmettere a tutti i nostri allievi, da quelli più piccoli a quelli più grandi, quanto sia importante dimostrarsi solidali e vicini all’interno delle comunità cui si appartiene”.

Tal Grim.

Con la comunità educativa diurna per minori fondata nel 2015 a Ronchis, la Cooperativa sociale Itaca ha raccolto la sfida di rispondere ai bisogni della comunità e sostenere le famiglie che stanno attraversando momenti di fragilità nell’assolvere il proprio compito di accudimento e cura dei figli, garantendo a ragazzi tra gli 11 e i 18 anni un luogo protetto e caratterizzato da un’accoglienza il più possibile vicina ad una dimensione domestica. Ai ragazzi accolti a Tal Grim viene offerta la possibilità di lavorare su se stessi e sulle proprie autonomie, in uno spazio inclusivo e di condivisione, con il supporto costante degli educatori. Ai loro genitori, invece, l’equipe educativa offre uno spazio di confronto e di supporto alla genitorialità, in un momento così complesso quale l’adolescenza.