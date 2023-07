Gatti torturati dai ladri, uno non si trova: l’appello della proprietaria

L’appello per ritrovare Coffee.

I proprietari sono disperati, gli appelli social e le ricerche sembrano, al momento, non aver portato alcun risultato. Nonostante infatti sia già passata una settimana da quella terribile notte, la speranza di ritrovare ancora viva Coffee, la gattina nera con una macchietta bianca sotto al mento fatta sparire da alcuni ladri, è viva più che mai.

Era la notte tra lunedi 17 e martedi 18 luglio quando i ladri, sono riusciti ad introdursi, mettendola a soqquadro, nella terrazza di un appartamento al primo piano di Via Marconi, a Latisana. Non avendo trovato alcun oggetto di valore, i malviventi hanno sfogato la loro rabbia contro i due gattini che si trovavano li: uno di loro, Cocco, dal manto bianco, è stato salvato per miracolo dopo essere stato appeso per il collo con i manici di una borsa delle spesa. L’altro, Coffee, è letteralmente sparito. La comunità latisanese si è da subito attivata per aiutare la propietaria, che è particolarmente legata allo sventurato animaletto, auspicando questa storia possa risolversi nel migliore dei modi.