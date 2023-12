Giovani arcieri a Latisana per la Coppa Italia Fitarco

Oltre 100 arcieri da tutta Italia a Latisana.

Arcieri a Latisana per la ventesima edizione per la Coppa Italia Centri Giovanili che si disputa sabato 8 e domenica 9 dicembre nel palazzetto dello sport.

“Lo sport è forte impegno e sacrificio ma è anche piacere e i tanti ragazzi che provengono da tante parti d’Italia qui a Latisana questo fine settimana hanno modo di celebrare l’agonismo ma anche di coglierne gli aspetti divertenti: oltre quindi ad augurare a tutti gli atleti buona Coppa, la Regione Friuli Venezia Giulia testimonia anche la gratitudine agli organizzatori per aver Latisana come sede dell’ultimo evento federale della stagione agonistica 2023″, ha commentato il vicegovernatore e assessore allo Sport Mario Anzil.

In gara sedici formazioni qualificate grazie al loro impegno rivolto ai settori giovanili. Le sfide di domenica mattina vedono impegnate sulla linea di tiro le classi Ragazzi, Allievi e Juniores, arcieri dai 10 ai 21 anni, in squadre miste, per un totale di 110 arcieri cui si aggiungono i tecnici e i dirigenti di società.

Alla cerimonia di apertura sono intervenuti il sindaco di Latisana Lanfranco Sette, il presidente regionale e nazionale della Federazione italiana tiro con l’arco (Fitarco) Paolo Sanna e Mario Scarzella e il presidente del comitato organizzatore Carmine Fiorito. Domenica il via alla competizione vera e propria con la qualifica di 30 frecce, seguita da due gironi eliminatori e, nel pomeriggio, semifinali e finali per l’assegnazione dell’ambito trofeo che, come da tradizione, vedrà anche la premiazione della tifoseria più colorita.