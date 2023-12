Secondo appuntamento, martedì 12 dicembre, per Sfogliando il Natale, la rassegna promossa, a Ronchi dei Legionari, dall’associazione culturale Leali delle Notizie. Alle 18.30, nella nella saletta di Isa Ambiente in via Cau de Mezo, ospite Giuseppe Mariuz e il suo libro Vite di frontiera, pubblicato da Gaspari. L’autore dialogherà con Cristina Cristofoli.

Giuseppe Mariuz, giornalista e scrittore, ha scritto numerosi saggi di storia contemporanea del Novecento, biografie, programmi radiotelevisivi, testi teatrali, quattro raccolte di poesie e due romanzi editi da Gaspari: Sangue tra le primule e Il segnalibro. Vite di frontiera è una raccolta di 13 racconti dedicati al nostro territorio, che nel corso dei secoli a causa dei conflitti ha visto ridisegnare più volte i suoi contorni politici, umani, sociali e culturali.

La frontiera diventa nei protagonisti di questi racconti una scelta da affrontare per abbattere le barriere mentali oltre che fisiche e per trovare una nuova collocazione nel mondo senza rinunciare alle proprie radici. I racconti attraversano gli anni che vanno dal primo conflitto mondiale ai nostri giorni: dalla storia di Valentina, lavoratrice di filanda che prima del 1914 si trova a fare la spola tra Regno d’Italia e Impero austroungarico, di qua e di là del Judrio, e che ama, lei “regnicola”, un austroungarico brazzanese, fino al lockdown dovuto al Covid che, nonostante la drammaticità della situazione, offre una botta di vita a un anziano professore alle prese con le pene d’amore di una sua disponibile coinquilina. La rassegna è stata realizzata con il sostegno di Onoranze Funebri Bertogna. L’ultimo incontro si terrà il 19 dicembre e avrà come protagonista Roberto Pontoni presentato da Marco Coslovich.