L’inaugurazione del Settembre Latisanese.

Taglio del nastro ieri sera per il Settembre Latisanese. La cerimonia di inaugurazione della tre giorni della Bassa Friulana che ha visto convergere in piazza dell’Indipendenza tanti sindaci d’area. La rassegna, ricca di appuntamenti d’intrattenimento, musica e spettacolo, si concluderà domenica con l’esibizione di Teo Teocoli.

“Settembre Latisanese è una manifestazione di lunga storia e tradizione, esempio tangibile di come la sinergia tra istituzioni, pro loco, associazioni e volontariato, sia imprescindibile per la valorizzazione del territorio – ha commentato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini – . Un territorio, quello della Bassa Friulana, che abbiamo inteso promuovere per le sue peculiarità, non solo enogastronomiche ma anche paesaggistiche e culturali. Questa manifestazione è solo uno dei tanti esempi di una ritrovata positiva effervescenza che Latisana sta esprimendo”.

L’assessore ha evidenziato che “l’ottimo operato delle pro loco del Friuli Venezia Giulia, vero modello riconosciuto a livello nazionale, è il denominatore comune di tante manifestazioni che si stanno svolgendo nella nostra regione“.

Bini ha rivolto i propri complimenti all’Amministrazione comunale di Latisana, rappresentata dal sindaco Lanfranco Sette, “per l’eccellente attività svolta”, e ha spronato le pallavoliste del Talmassons, da questa stagione assurte alla serie A1, che giocheranno le partite in casa proprio a Latisana. Le atlete erano presenti e sono state protagoniste del taglio del nastro. Molto munita la presenza di autorità per l’avvio della 31esima edizione del Settembre Latisanese, tra le quali il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin.