La cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria di Mortegliano alla Protezione civile.

Mortegliano ringrazia la Protezione civile regionale con la cittadinanza onoraria per il soccorso prestato alla comunità a seguito della tragica grandinata del 24 luglio 2023.

“Desidero esprimere profonda gratitudine per il riconoscimento che il Comune di Mortegliano ha voluto conferire alla Protezione civile regionale e a tutto il sistema di volontari che ha prestato soccorso in occasione della grandinata dell’estate 2023 – ha commentato l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi – . Una delle emergenze più complesse occorse negli ultimi anni, alla quale le strutture operative hanno risposto con straordinaria solerzia e solidarietà. Rivolgo un ringraziamento particolare anche alla cittadinanza, per la riconoscenza avuta verso chi li ha aiutati senza alcuna pretesa né lamentela”.

La cerimonia.

In occasione della cerimonia svoltasi nel palazzo del Municipio, il sindaco di Mortegliano Roberto Zuliani ha consegnato le targhe ufficiali ai volontari della Protezione civile, del Corpo dei Vigili del fuoco di Udine, Trento e Bolzano e del Soccorso alpino e speleologico.

Riccardi ha ripercorso con alcuni dati i difficili giorni di ricostruzione nei quali sono stati mobilitati, in tutto il territorio colpito dagli eventi meteorologici avversi, 3.200 volontari (900 solo a Mortegliano) con 1.627 mezzi e 300mila metri quadri di teli tirati sopra i tetti scoperchiati, in un totale di 60mila ore di impegno. “Un esercito straordinario – ha commentato l’assessore – che ha permesso a questa comunità di non scoraggiarsi e di ripartire. In questo senso, tre sono i momenti significativi che testimoniano la grandezza del lavoro svolto: il ritorno degli anziani nella casa di riposo danneggiata dal fortunale, il congresso dell’Associazione friulana donatori di sangue e la partenza della tappa Mortegliano-Sappada dell’ultimo Giro d’Italia“.

Concludendo il suo intervento, dopo aver ricordato gli ingenti stanziamenti messi in campo dalle istituzioni per l’emergenza (circa 150 milioni di euro da parte della Regione per le procedure di ristoro, altri 100 milioni dallo Stato) l’esponente della Giunta ha annunciato che la Regione è prossima a destinare, con una manovra di anticipazione dei fondi statali, ulteriori 10 milioni di euro al Comune di Mortegliano per l’attuazione di interventi di ristrutturazione di edifici pubblici.