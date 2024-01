Cade dalla bici e gliela rubano mentre viene portato in ospedale

Latisana, prima l’incidente in bici poi la due ruote sparisce.

Prima un “incidente” in bici, poi la brutta sorpresa: la due ruote non si trova più. L’uomo, infatti, era recato in edicola a prendere il giornale come ogni mattina e, una volta uscito, è caduto mentre saliva in sella alla sua bicicletta.

È accaduto a un signore anziano di 90 anni martedì 16 gennaio a Latisana, poco dopo le 15, davanti al tabacchino Sclosa di Piazzale Osoppo dove alcuni passanti, assistendo alla scena, hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

“Erano da poco passate le 15, quando una compaesana mi ha avvisato che mio padre era stato trasportato in autoambulanza all’ospedale di Latisana, dopo che, mentre saliva in bici, è caduto a terra” racconta la figlia Claudia Braut, 62 anni

“Io e mia sorella Gabriella, ovviamente in uno stato di forte agitazione, ci siamo precipitate all’ospedale e, dopo aver aspettato di sapere quale fosse la diagnosi che si è poi rivelata essere la frattura al collo del femore e dopo aver atteso che nostro padre fosse portato in reparto, siamo rientrate a casa” spiega Claudia.

“Erano all’incirca le 19.30 e, sulla strada di ritorno, abbiamo pensato di recuperare la bicicletta di nostro padre” prosegue la donna, ma da lì, l’amara scoperta: “La bici di mio padre era sparita, a nulla sono valsi i tentativi di ricerca sia tra il vicinato sia tramite appelli social, la bicicletta sembra essere sparita – conclude Claudia -. E’ già di per sé da miserabili rubare una bicicletta, lo è ancora di più in una circostanza del genere” .